مان سيتي يستعرض تمثال أجويرو في ذكرى هدفه التاريخي

استعرض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تمثال الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في الذكرى العاشرة لهدفه التاريخي الذي أحرزه المهاجم المعتزل والذي منح الفريق السماوي، الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى خلال 44 عاما، وذلك خارج ملعب الإتحاد.

وأحرز أغويرو الهدف الحاسم في الدقيقة “93:20” في مواجهة كوينز بارك رينجرز في اليوم الأخير من موسم البطولة في 2011-2012 ليتفوق فريقه على منافسه وجاره مانشستر سيتي في السباق على اللقب المحلي.

وعلق أجويرو على ذلك قائلاً: “بصراحة هذا شيء جميل جدا بالنسبة لي، حيث من المؤثر جدا أن أرى نفسي قبل 10 أعوام”.

وتابع: خلال هذه الأعوام العشرة الذي مضوا، تمكنت من الفوز بالكثير من الألقاب ونجحت في مساعدة النادي ليصبح واحدا من أهم الأندية على مستوى العالم، هذا شيء مميز للغاية".

وأحرز الأرجنتيني سيرجيو أجويرو 260 هدف بقميص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل الرحيل عنه إلى فريق برشلونة، ليعتزل في عام الثلاثة والثلاثين من عمره بسبب مشاكل في القلب.