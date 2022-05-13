إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بأسيوط

أصيب 3 أشخاص باختناق في حريق نشب بشقة سكنية بشارع جودة الأسدي بمنطقة فريال حي شرق أسيوط وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة عليه.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السابع ملك " أحمد. ز" بأحد العقارات بشارع جودة الأسدي بمنطقة فريال.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء السيطرة عليه.

فيما قامت رئاسة حي شرق أسيوط باخطار شركة الغاز لفصل الغاز عن العقار وفصل التيار الكهربائي.

أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج.