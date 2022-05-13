الوطنية للصحافة ناعية رئيس الإمارات: صاحب تاريخ حافل بالشجاعة تجاه قضايا المنطقة

تنعى الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي ، رئيساً وأعضاءً ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في نعيها" إن الشيخ خليفة بن زايد أمضى حياته فى خدمة بلاده والدفاع عن قضايا وطنه والأمتين العربية والإسلامية".

وأضافت “فلن ينسى العالم العربي والإسلامي مواقفه الوطنية الشجاعة علي مدار تاريخه الحافل تجاه دول المنطقة في قضاياها المختلفة”.

وتتقدم الهيئة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة في مصابها الجلل وخسارتها العظيمة، داعية المولي عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان.