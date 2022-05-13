أهالي أبوخطوة بالبحيرة يشكون من انقطاع الخط الأرضي والإنترنت

بعد قطع الكابل...

استغاث أهالي قرية أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة من انقطاع كابل الخط الأرضي الموصل للقرية.



وقال أهالي قرية أبوخطوة في شكوى لـ صدى البلد، إن السبب في قطع الكابل قيام المقاول المسؤل عن توصيل الصرف الصحي للقرية بمبادرة حياه كريمه بالحفر بجوار الكابل مما أدى إلى قطعه.

وأضاف الأهالي أن خدمات الإنترنت المنزلي والخط الأرضي منقطعة على القرية لأكثر من شهر متواصل دون وجود حل من فرع الشركة بمدينة دمنهور.

وأشار الأهالي إلى أنهم تقدموا ببلاغات عديدة للخط الساخن لشركة المصرية للاتصالات منذ اليوم الأول لانقطاع الكابل مع تجاهل تام من الشركة لبلاغات الأهالي، رغم توقف الحفر من جانب المقاول في الطريق.



وناشد أهالي أبوخطوة مجلس الوزراء ووزارة الاتصال والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسرعة التدخل لحل أزمة الخط الأرضي والإنترنت بالعزبة، خاصة أن عدد كبير من الأهالي أعمالهم مرتبطة بوجود الإنترنت.

