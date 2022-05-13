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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب وفاق سطيف: أصبحنا أكثر شراسة ومباراة العودة أمام الأهلي مختلفة

مدرب وفاق سطيف
مدرب وفاق سطيف

أكد داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، أن فريقه أصبح أكثر شراسة، مشيراً إلى أن لقاء العودة أمام الأهلي سيكون مختلفاً.

ويحل النادي الأهلي ضيفاً على نظيره وفاق سطيف الجزائري، غداً، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال داركو نوفيتش في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “رغم الخسارة برباعية في الذهاب، إلا أن لقاء العودة سيكون مختلفاً”.

وتابع: “سنلعب باستراتيجيتنا هجوميا ودفاعيا، لمنع الأهلي من اللعب بطريقته، وتحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا للنهائي”.

وأضاف: “سنرى غدا، إذا كنا سنبدأ باللعب بطريقة هجومية، أو نستجمع طاقاتنا لتسيير الـ 90 دقيقة”.

وأكمل: “رغم قصر المدة منذ التحاقي بالوفاق أنا أخطط للبقاء هنا، فأنا أعمل مع أشخاص رائعين”.

واختتم: “بدأت العمل مع اللاعبين، وفي البطولة سجلنا 11 هدفا في مباراتين، والفريق أصبح أكثر شراسة”.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف، قد انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام.

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