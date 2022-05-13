محمد موسى ناعيا خليفة بن زايد: كان دوما مساندا لقضايا العرب

نعى الإعلامي محمد موسى، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، رحل عن دنيانا قائد عربي كبير دائما ما كان ينحاز للقضايا العربية وقدم الكثير لشعبه وأمته العربية إخلاصا كبيرا في كافة قضاياها، رحم الله الفقيد الغالي وألهم شعب الإمارات الصبر والسلوان".

وكان الرئيس السيسي نعى الراحل في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

وتابع: "ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة".