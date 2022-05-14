أشرف سنجر: هناك حديث حول وضع فنلندا والسويد تحت المظلة النووية الأمريكية.. فيديو

قال أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن هناك حديث حول وضع الولايات المتحدة لفنلندا والسويد تحت المظلة النووية الأمريكية.

وأضاف "سنجر"، في حواره على قناة "إكسترا نيوز "، :"فنلندا تجمعها حدود مشتركة مع روسيا، وتصل إلى 1500 كم، وهي حدود كبيرة"، لافتا: "طلب فنلندا للدخول لحلف الناتو يعتبر تأكيدا لفشل العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأشار: "دخول فنلندا حلف الناتو يعني عدم قدرة روسيا على محاربة فنلندا ولا يمكن محاربة السويد وأوكرانيا، لأنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تقوم بكل هذه الحروب مرة واحدة".

وأوضح أشرف سنجر خبير السياسات الدولية،: "الحديث عن تقدم فنلندا والسويد للدخول في حلف الناتو، يعني أن أمريكا وضعت فنلندا والسويد تحت المظلة النووية الأمريكية".