الأولى على مستوى الشرق الأوسط.. كيف أصبحت الفواخير بعد زيارة الرئيس.. فيديو

كشف ماجد فوزي، المشرف على قرية الفواخير، عن الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير القرية بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف “فوزي”، خلال حواره ببرنامج "حياة جديدة" المذاع على قناة "الحياة"، أن صناعة الفخار حرفة يدوية قديمة وجدت في المعابد والمتاحف والأهرامات، وهي من ضمن التراث، لافتًا إلى أن القرية بها 152 فاخورة، تعمل منها 116 فاخورة، و36 أتيليه.

وأشار إلى أن تلك الفواخر كانت تصنع في أفران غير صديقة للبيئة تعتمد على حرق الورق والأخشاب، وعندما زاد الاهتمام بها، ضمن الحرف اليدوية التي تم تطويرها، تم إدخال أفران صديقة للبيئة أفران غاز، كما تم إدخال جميع المرافق للقرية من غاز وكهرباء ومياه.

وتابع أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المكان رفعت الروح المعنوية للحرفيين وأصبحوا على رادار الرئاسة، لافتا إلى انها الأولى على مستوى الشرق الأوسط