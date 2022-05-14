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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة التغير المناخي بالإمارات : تعاون كبير مع مصر في الزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي.. وياسمين فؤاد : بحث إمكانية الانضمام لمبادرة المنجروف خلال COP28

اجتماع وزيرة البيئة
اجتماع وزيرة البيئة المصرية ونظيرتها الإماراتية

لقاء مهم بين وزير البيئة ونظيرتها الإماراتية

وزيرة البيئة المصرية:

  • تنسيق كامل مع الإمارات في نقل تجربة مصر كاملة في استضافة مؤتمر الأطراف COP27
  • استكمال استراتيجية التمويل للتغير المناخي للدول العربية أمر مهم للغاية
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الأسبوع المقبل

وزرة التغير المناخي بالإمارات:

  • نتطلع للعمل مع مصر للاستفادة من تجربتها لتنفيذها في الإمارات
  • الاستفادة من مجلس الشباب العربي للتغير المناخي ضرورة ملحة
  • تعاون كبير مع مصر في الزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيدة مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، على هامش الاجتماعات الوزارية المنعقدة بالدنمارك حول التغيرات المناخية، والتي تعقد برئاسة مشتركة بين مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف تغير المناخ COP27 وبريطانيا بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف COP26.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مجال البيئة والعمل المناخي، والاستعدادات الحالية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27 في مصر، حيث أعرب الجانب الإماراتي عن تطلعه في هذا المجال.

وأكدت وزيرة البيئة، على التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتي في نقل التجربة المصرية كاملة في استضافة مؤتمر الأطراف COP27 والذي يمثل مرحلة هامة للإنتقال إلى مستوى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بالدول، مشيرةً إلى أهمية استكمال استراتيجية التمويل للتغير المناخي للدول العربية بحيث تركز على الاحتياجات الفعلية للدول العربية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى سيتم إطلاقها الأسبوع القادم، والتي تتضمن بعض المحاور التي تمثل فرص للتعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة الذكية لاستنباط أنماط محاصيل قادرة على تحمل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى بدء حوار وطني  للمناخ لإشراك كافة القطاعات في مصر في العمل المناخي، كما تم بحث إمكانية إنضمام ومصر لمبادرة المنجروف التى ستنفذها الإمارات خلال ال COP28.

من جانبها أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، تطلعها للعمل مع الجانب المصري للإستفادة من التجربة المصرية فى الCOP27 لتنفيذها خلال الCOP28 الذى ستستضيفه الإمارات، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، وكذا التعاون مع مصر في المجال الزراعي، والزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي ومجالات التنوع البيولوجي والمخلفات.

القطاع الخاص وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مصر والإمارات

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