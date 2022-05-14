أخبار التوك شو.. طرح وثائق تأمين بأقساط سنوية .. أسعار الذهب تنخفض 120 جنيها للجرام .. والأرصاد تعلن ارتفاعا في درجات الحرارة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار العاجلة والقضايا الهامة التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

البريد: طرح وثائق مصر للتأمين بقسط سنوي بين 70 و80 جنيها

قال سيد طمان، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبريد المصري، إن الهيئة تسعى دائما لتقديم خدماتها لكل شرائح المجتمع المختلفة، لافتا إلى أن البريد أتاح تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين في الاشتراك بوثائق التأمين، الخاصة بشركة مصر للتأمين من خلال مكاتب البريد التي تضم 4200 مكتب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأكشاك وسيارات البريد المتنقلة، وذلك وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة.

هاني ميلاد: من الصعب عودة سعر جرام الذهب لمستوى 700 و800 جنيه

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة الذهب والمصوغات بغرفة القاهرة التجارية، سبب ارتفاع أسعار الذهب، ومدى انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

الحاصلات الزراعية: الأرز المصري الأغلى في العالم .. والسعر ينخفض قريبا

كشف مصطفي النجار رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، سبب ارتفاع سعر طن الأرز خلال الأيام الماضية.

الأرصاد : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأيام المقبلة |فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل تطور حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

ب500 دولار.. مهندس مصري يبتكر مشروعا يغير حياة الملايين من متحدي الإعاقة

كشف منصور حمادة، مهندس طبي بجامعة بينزا التكنولوجية بروسيا، تفاصيل مقابلة الرئيس الروسي بوتين منذ أيام بفكرة تغير حياة ملايين من متحدي الإعاقة، قائلا إنه طوال الوقت لديه شغف بفكرة الأطراف الصناعية وذهب إلى روسيا لدراسة الهندسة، كما أنه دخل عالم الإبتكارات من خلال مؤسسة علمية وجمعيات تساعده.

وزير قطاع الأعمال: ارتفاع الصادرات إلى 100 مليار دولار طفرة غير مسبوقة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مبادرة الـ١٠٠ مليار دولار صادرات للخارج بعد أن كانت 30 مليار دولار تعد طفرة كبيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن مبادرة "جسور" تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا".



أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والإقتصادية، إن الذهب مثله مثل أى نوع من المعادن يكون له نوع من التذبذب وفقا لسعر الدولار عالميا، حيث كلما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة كلما زاد سعر الدولار، وبالتالي يكون هناك إنخفاض لسعر الذهب.

إسماعيل فرغلى باكيا: مكنش معايا جنيه وجمعت بالعافية ثمن علبتين كشري

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن الله أكرمه وأغدق عليه من نعمه الكثيرة واستجاب لدعواته بأداء العمرة باستكمال جهاز ابنتيه ومشاركته فى أعمال رمضانية.

مدرسة الضبعة النووية: نختار 60 طالبا كل عام من بين 10 آلاف متقدم

كشف المهندس محمد عوض الله، مدير مدرسة الضبعة النووية، طريقة اختيار الطلبة للالتحاق بالمدرسة.