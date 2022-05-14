نشرة أخبار البرلمان| إشادة نيابية بالتنوع الاقتصادي لمواجهة الأزمات.. والقانون يمنح ذوي الإعاقة حق الحصول علي مساعدات شهرية

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

برلماني: تعظيم الإنتاج وتحفيز التصدير يحقق استقرار اقتصاد الدولة



الوفد: تشكيل لجنة من المتخصصين لتحديد موضوعات عمل المشاركة في الحوار الوطني

القانون يمنح ذوي الإعاقة حق الحصول علي مساعدات شهرية .. تفاصيل



قانون العقوبات.. السجن والغرامة جزاء الغش في أغذية الحيوان



بعد ضبط 200 طن بالإسماعيلية| الحبس وغرامة مليونيّ جنيه عقوبة محتكري القمح

وفقا للقانون.. عقوبات رادعة تنتظر 4 متهمين مزقوا جسد شاب بدار السلام

قانون تنمية البحيرات .. شرط نقل مركب الصيد من منطقة لأخرى

برلماني: اهتمام الدولة بالتنوع الاقتصادي يعطيها القوة في مواجهة الأزمات وتخطيها

