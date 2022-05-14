أحمد حمدى: وفاة الشيخ خليفة بن زايد المانشيت الرئيسى لجريدة أخبار اليوم

قال أحمد حمدى مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ومحرر شؤون الرئاسة، إن الخبر الرئيسى فى جريدة أخبار اليوم السبت سيكون مانشيت رئيسي لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان متضمنة بيانات النعى لمؤسسات الأزهر، الكنيسة ، الهيئة الوطنية للصحافة وتنكيس مجلسى النواب والشيوخ بالأعلام السوداء .



وأضاف " حمدى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية سى بى سى ، أن صفحة الشئون العربية بجريدة أخبار اليوم ستكون متابعة لجنازة شهيدة الصحافة شيرين أبو عاقلة والاعتداء على المشيعين وإصابة 13 مواطن فلسطينى خلال تشييع جثمانها ، ومتابعة لملف روسيا وأوكرانيا والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا .



وتابع بالنسبة لملف التحقيقات من المقرر ان يرصد مراحل افتتاح المرحلة الأولى من تطوير الطريق الساحلى الدائرى ، زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتونس ، والقسم الاقتصادى سينشر آخر مستجدات وضع الاقتصاد المصرى ، اما بالنسبة لصفحات الفن ستضم لقاءات مع النجوم احمد داوود ، هنادى مهنى ، مى كساب ، خالد سرحان .

