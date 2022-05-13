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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: نصائح لتجنب الإصابة بالسكري.. فوائد شرب الشاي يقلل خطر الإصابة بالزهايمر.. 4 حالات إصابة بالتهاب الكبد الغامض بين الأطفال

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

المكسيك تسجل أول 4 حالات إصابة بالتهاب الكبد الغامض بين الأطفال
 

أكدت السلطات الصحية في المكسيك، أن شكا كبيرا بإصابة أربعة أطفال بـ التهاب الكبد الغامض ومجهول المنشأ، وكان الأطفال من أعمار مختلفة، وهو ما أثار المخاوف والذعر بشكل كبير .

 

دراسة جديدة: الصداع بدون حمى أحد أعراض فيروس كورونا طويلة المدى
 

يعد الصداع والحمى من أكثر أعراض فيروس كورونا المبلغ عنها، قد يصاب بعض الأشخاص  بكليهما على عكس البعض الآخر  يصابون بعرض واحد من  هذه الأعراض دون الآخر. 

 

علاج اللحمية لدى الأطفال بالأدوية والجراحة
 

ترغب الكثير من السيدات في معرفة طرق علاج اللحمية لدى الأطفال، حيث أنها من أكثر المشكلات شيوعا. ويمكن علاج اللحمية لدى الأطفال في الحالات الخفيفة بالأدوية، ولكن إذا ظلت المشكلة موجودة لفترة طويلة فيجب الخضوع لعملية استئصال اللحمية بشكل سريع.

 

بجنيه.. احم نفسك من السرطان
 

يعد السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد حياة الإنسان ويصعب علاجها وفى نفس الوقت يمكن تجنبها وتقليل مضاعفتها حال الإصابة بها من خلال بعض العادات الصحية الضارة.

 

لتجنب الإصابة بالسكري.. اتبع هذه النصائح
 

تعتبر الإصابة بمرض السكري من الأمراض التي يمكن أن تغير مسار حياتك ونمطها، وذلك لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو ما يجعلنا نتخذ بعض المحاذير للوقاية من هذا المرض المزمنة والخطير .

 

تصيب بالقلب والسكر| تخلص من دهون البطن في خطوتين وتجنّب معوقات إزالتها
 

تعتبر دهون البطن من أصعب الدهون التي يمكن فقدانها، وذلك لأنها تندرج تحت الدهون العنيدة، لما يواجهه الشخص من صعوبة كبيرة في التخلص منها، ويمكن ان يتسبب وجود دهون البطن في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، ومقاومة الأنسولين.

 

يقلل خطر الإصابة بالزهايمر 19% .. 6 فوائد صحية لـ شرب الشاي
 

يعتبر الشاي من المشروبات التي يتفق عليها الجميع فهو يحسن من الحالة المزاجية لما يحتويه من خصائص طبيعية.. وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا، أن الشاى لديه أيضًا القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية.

 

نصائح فعالة تقي طفلك من الإصابة بالسمنة
 

هناك العديد من الأضرار التي يمكن ان يحلها إصابة الأطفال بالسمنة، بخلاف أنها تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إلا ان أثر السمنة على الأطفال  قد يتسبب لهم في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، والتي من أخطرها مرض السكري، والتي يحرم الطفل من تناول الأطعمة بشكل طبيعي.

 

حسب العمر.. مستويات السكر الطبيعي في الدم
 

قد يدل عدم انتظام  مستويات السكر في الدم على زيادة مؤشر إصابتك بالأمراض المزمنة ، مما قد يتطلب من المصاب به الاهتمام بأسلوب الحياة اليومية حتى تتم السيطرة على المرض، والحد من حدوث أي مضاعفات صحية مرتبطة به.

 

8 فوائد يجنيها الطفل من الرضاعة الطبيعية
 

تلجأ أغلب السيدات إلى الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية واستبدالها بالرضاعة الصناعي، وهو ما يحرم الطفل من العديد من الفوائد.

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