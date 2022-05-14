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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد موقف بلاده الثابت المساند للحق الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة.
وقال الرئيس قيس سعيد- خلال استقباله يوم الجمعة بقصر قرطاج وزير الأشغال العامة والإسكان بدولة فلسطين محمد زيارة- إن دولة تونس مستعدة لوضع كل خبراتها في مجال التجهيز والإسكان والتعمير على ذمة الأشقاء في فلسطين في إطار شراكة بعيدة المدى.
ومن جانبه، نقل الوزير الفلسطيني محمّد زيارة إلى رئيس الجمهورية التونسي تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وجدّد التنويه بموقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية.
وأعرب وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى تونس وعن تطلع بلاده إلى تطوير علاقات الشراكة مع تونس وتعزيز نسق تبادل التجارب والخبرات.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، صلاح الدين الزحاف، رئيس الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكوفونيين، والوفد المرافق له.
وأكّد رئيس الجمهورية التونسي على دور الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في محاربة الفساد وتبييض الأموال، مشيرا إلى إلى أهمية التكنولوجيات الحديثة في تيسير عمل الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في التصدي لمحاولات الاستيلاء على المال العام.
وهنّأ رئيس الجمهورية الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكوفونيين على نجاح الملتقى الذي نظمته بتونس، وأعرب عن دعمه للجهود التي تقوم بها.

الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد دولة فلسطين

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