محمود دياب: اهتمام شخصي من الرئيس بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

كشف اللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة في التحول الرقمي.



وأضاف محمود دياب، في حوار لبرنامج تيك ويك، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الجمعة، أنه تم إنجاز باقي المشروعات واستكمال بعض المشروعات ومنها تطوير المراكز التكنولوجيا في المحليات والمجتمعات العمرانية ومشروعات الصحة التي تقوم بها.

وتابع اللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن من بينها أيضا مشروعات البنية المعلوماتية الإمكانية، وهي من المشروعات الهامة للدولة في المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه نعيش دعم مطلق من القيادة السياسية في هذا الصدد وبدون هذا الدعم كنا لم نصل لما وصلنا له.

وأكمل اللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك اهتمام شخصي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحويل الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.