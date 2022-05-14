رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد زيارة يومين عمل بتونس

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مطار القاهرة الدولي عقب انتهاء أعمال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة المنعقدة في تونس.



ويرافقه وفد ضم وزراء التعليم العالي والاتصالات والتعليم والإسكان والتعاون الدولي والزراعة.

وقد شهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي بين الحكومتين، وجلسات مباحثات مع الرئيس قيس سعيد و رئيسة الحكومة التونسية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، اليوم، بمقر الحكومة بالقصبة، بالعاصمة التونسية، مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي بين الحكومتين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسى السيد سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، والمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، والسيد ربيع المجيدي، وزير النقل، من الجانب التونسي.

وأضاف السفير نادر سعد: تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والمسنين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسي، آمال بالحاج موسى، وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين البلدين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسي، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وضمت الوثائق التي تم توقيعها مذكرة تفاهم وبرنامجها التنفيذي، بين مركز تنمية الصادرات بمصر، ومركز النهوض بالصادرات بتونس، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسي، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

كما تم توقيع اتفاقية إطارية في مجال التعليم والبحث العلمي بين الحكومتين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، ومن الجانب التونسي منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل التشييد والبناء، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالجمهورية التونسية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب التونسي سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين البلدين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب التونسي محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وتضمنت الوثائق التي تم توقيعها مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبريد، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب التونسي نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتص

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهيئة السوق المالية بالجمهورية التونسية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن الجانب التونسي، صالح الصايل، رئيس هيئة سوق المال.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، لتفعيل التعاون الاستثماري، وقام بالتوقيع من الجانب المصري المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب التونسي عبد الباسط غانمي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وفي ختام مراسم التوقيع، قام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.