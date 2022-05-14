عزة لبيب: مساحة العمل الفني في الوقت الحالي أصبحت كبيرة ومتشعبة للغاية

قالت الفنانة عزة لبيب، إن مساحة العمل الفني في الوقت الحالي أصبحت كبيرة ومتشعبة للغاية، ورغم ذلك أصبح الحصول على دور في أي عمل فني مبني بشكل كبير على العلاقات، لافتة إلى أن مهنة وكيل الأعمال للممثل أصبحت أساسية لتسهيل حصوله على فرصة بالأعمال الفنية.

وقالت عزة لبيب، خلال استضافتها مع الإعلاميت سهير جودة ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المُذاع عبر "النهار"، مساء الجمعة: "أطمح مثل أي فنان بالبطولة ولكن اهتمامي المطلق يكون في اختيار عمل فني جيد ودور هادف يضيف لتاريخي الفني قيمة جديدة".

وأشارت الفنانة عزة لبيب، إلى اشتراكها في عدد من المسرحيات التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير، لافتة إلى أن تلك الأعمال الفنية لم يتم تصويرها.