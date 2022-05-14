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رئيس التحرير
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أحمد حمدى ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: رحلة عطاء كبيرة للإمارات والشعوب العربية

أحمد حمدى مساعد
أحمد حمدى مساعد رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم

كشف أحمد حمدى مساعد رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم و محرر شئون الرئاسة ، عن المانشيت الرئيسى للجريدة اليوم والذى سيكون عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان معقبا “ وافته المنية بعد رحلة عطاء كبيرة سواء للإمارات أو الشعوب العربية”.

 

وعن مضمون صفحة الشئون العربية أوضح   "حمدى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية سى بى سى ، أنها من المقرر أن تتناول نشر نعى الزعماء العرب وقادة العالم لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،  ورصد تقارير متابعة متابعة لجنازة شهيدة الصحافة الفلسطينية  شيرين أبو عاقلة.


أما بالنسبة لملف التحقيقات فمن المقرر أن تتناول تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى تونس ،  مستجدات تطوير الطريق الساحلى الدولى  .
 

أحمد حمدي رئيس الوزراء زيارة الدكتور مصطفى مدبولى تونس

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