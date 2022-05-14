أحمد حمدى ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: رحلة عطاء كبيرة للإمارات والشعوب العربية

كشف أحمد حمدى مساعد رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم و محرر شئون الرئاسة ، عن المانشيت الرئيسى للجريدة اليوم والذى سيكون عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان معقبا “ وافته المنية بعد رحلة عطاء كبيرة سواء للإمارات أو الشعوب العربية”.

وعن مضمون صفحة الشئون العربية أوضح "حمدى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية سى بى سى ، أنها من المقرر أن تتناول نشر نعى الزعماء العرب وقادة العالم لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، ورصد تقارير متابعة متابعة لجنازة شهيدة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.



أما بالنسبة لملف التحقيقات فمن المقرر أن تتناول تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى تونس ، مستجدات تطوير الطريق الساحلى الدولى .

