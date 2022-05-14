دون إصابات.. السيطرة على حريق بمخزن خردة شرقي الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في السيطرة على حريق نشب بأرض بها خردة بمنطقة العصافرة قبلي، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي الإسكندرية، دون إصابات.

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وذكر حي المنتزة ثان، في بيان اليوم، أنه بناءً على تعليمات هدى أبو كليلة رئيس حى ثان المنتزه، بالمتابعة اللحظية بنطاق الحى تم رصد حريق بأرض بها خردة وامتداد الحريق إلى العقار المجاور بالدور الثانى والثالث بعزبة عرامة شارع 30.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور قوات الحماية المدنية والسيطرة علية ومتابعة تداعيات الموقف وأسفر الحريق عن بعض التلفيات للمنقولات.

ولم يسفر عن أى إصابات أخرى، وجارى رفع مخلفات الحريق بواسطة معدات الحى .