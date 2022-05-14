بفستان ازرق مجسم.. شاهد أحدث ظهور لـ مايان السيد عبر انستجرام

نشرت الفنانة مايان السيد ، عدة صور لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى المكسيك، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت مايان السيد بإطلالة صيفية مبهجة مرتدية فستان مجسم طويلا باللون الأزرق، وشعر كيرلي منسدل على كتفيها، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وعلقت قائلة :فتاة فضولية.

يذكر ان قالت الفنانة مايان السيد، إن الشخصية التى تلعبها فى رمضان ٢٠٢٢ هذا العام يدعو بالفخر، فهى تلعب دور نجلة الرئيس السيسي.

وأضافت "السيد"، خلال حوارها ببرنامج تفاعلكم، المذاع على فضائية العربية، أنها تحب الفنان ياسر جلال على المستوى الشخصى، والاختيار ثانى عمل يجمعهما، معلقة:" قام بدور الرئيس السيسى بإتقان شديد".

وأشارت مايان السيد، إلى أنها سعيدة بتقديم دور فتاة مصابة بالتوحد خصوصاً وأننا لم نر ذلك من قبل، وكنت أشعر بمسؤولية تجاه هذا الدور.

وتابعت مايان السيد، أن صورتها أمام الكعبة كان الهدف منها توثيق اللحظة، ولم تكن تتخيل كمية التعليقات السلبية بعدها ولكنها لم تهتم.

وأكملت مايان السيد، رداً على هجوم الفنان مصطفى درويش لها:" اللى عايز يقول حاجه يقولها أنا بحترم آراء الجميع، ولكن لا أفضل أن يتحدث شخص عنى بطريقة لا تليق"، موضحة أنها لم تعد تهتم بالتنمر والتعليقات السلبية.