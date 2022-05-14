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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد قليل .. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج بمشاركة 92 ألف طالب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبدأ بعد قليل أولى امتحانات الصف الثالث الإعدادي(الشهادة الإعدادية)، في531 لجنة امتحانية، موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى محافظة سوهاج. 

و يتم استقبال 91 ألف و795 طالبًا وطالبة، داخل تلك اللجان، من بينهم 1980 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية المهنية، مُوزعين على 15 لجنة.

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وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، أنه تم الانتهاء من توزيع الكشوفات الخاصة بالملاحظين على جميع اللجان، مؤكدًا أنه عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحانات 91 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، من بينهم 1980 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية المهنية، مُوزعين على 15 لجنة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية، تستمر لمدة 6 أيام متتالية، بدءًا من اليوم السبت الموافق 14 مايو، حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري، مُتمنيًا التوفيق لأبناء المحافظة.

سوهاج امتحانات الشهادة الإعدادية إدارة تعليمية وزارة التربية والتعليم محافظة سوهاج وزارة التربية

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