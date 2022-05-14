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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رفعت فياض: علاقة الإمارات بمصر ظهرت في نعي السيسي لـ آل نهيان|فيديو

رفعت فياض
رفعت فياض

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم”، تعقيبا على خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن علاقة دولة الإمارات مع غيرها من الدول العربية علاقة طيبة جدا، وهي طبيعية السياسة التي وضعها "آل نهيان" وسار على دربه باقي أبنائه وفي مقدمتهم الشيخ خليفة.

وأضاف رفعت فياض، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن علاقة الإمارات بمصر علاقة خاصة يلمسها الجميع، وهي المكانة الممتازة التي لا تضاهيها أي مكانة في قلب الشيخ خليفة بن زايد.

ولفت "فياض" إلى أن كلمات التعزية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي معبرة تماما عن مكانة الشيخ خليفة، وحب كل دول العالم العربي والإسلامي له، خاصة التي ساعدها في عبور أزمتها. 

وتحت عنوان "مصر تنعى الشيخ خليفة بن زايد.. وتعلن الحداد 3 أيام"، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في المنطقة والعالم.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس كتب - في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسي أعلن حالة الحداد العام في مصر لثلاثة أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بدءا من أمس، كما نعت رئاسة الجمهورية الشيخ خليفة، الذي وهب حياته لبلاده، ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون للأمتين العربية والإسلامية.

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