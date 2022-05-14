أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية توضح تفاصيل طقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.

وقالت "منار غانم" خلال ، إن البلاد تشهد اليوم استقرارا واضحا في الأحوال الجوية، حيث تصل درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية والمتوقعة في مثل هذه الأيام.

وأضافت جنوب البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ليكون الطقس حار خلال فترات النهار على القاهرة الكبري، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

ونوهت بأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا فور غياب أشعة الشمس، ليصبح الطقس ليلا لطيفا، بفارق 10 درجات.

وأوضحت أن البلاد تتأثر اليوم بنشاط واضح لحركة الرياح، الذي سيساهم في تخفيف الحرارة وتلطيف الجو، مشيرة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة.

