عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان: إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للدورة النقابية 2022-2026 اليوم

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، اليوم السبت ، من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، إعلان الكشوف النهائية اليوم وغدا (14و15 مايو الجاري)  للمرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بالشركات القطاع العام والأعمال للدورة النقابية 2022- 2026، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات الاثنين المقبل (16 مايو الجاري) بمواقع العمل المختلفة، وتحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.
وأكد وزير القوي العاملة أن الانتخابات النقابية العمالية بمراحلها الثلاث  تتم تحت إشراف قضائي علي مستوى الجمهورية ، وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.
وقال الوزير : إنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولي للانتخابات سيتم فتح الباب  للمرحلة الثانية التي سوف تضم 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .
وتحدد لهذه اللجان فتح باب الترشيح يومي 21 و22 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل ، وإيداع الأوراق من يومي 2و3 من نفس الشهر .

سعفان اليوم الكشوف النهائية للمرشحين انتخابات العمالية ل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

موضوعات متعلقة

سعفان: صرف 3.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في السويس

سعفان : 132.8 مليون جنيه من صندوق التدريب للإنفاق على العملية التدريبية

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلق إتمام صفقة تويتر وانهيار للأسهم بأكثر من 20 ٪

إنفوجراف.. 15 ألف فرصة عمل وفرها مشروعك خلال أبريل الماضي

دقيقة حدادا على وفاة رئيس الإمارات في الدورة العلمية الدولية لوزارة الأوقاف

الرئيس السيسي يتوجه الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الرئيس السيسي يتوجه إلى أبو ظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تحرش واعتداء .. ماذا حدث لطالبات مدرسة النيل الثانوية بالجيزة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ