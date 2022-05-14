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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن نتائج أول تقييم للمعاهد التجارية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بشأن نتائج أول تقييم شامل لواقع المعاهد التجارية في مصر.

وذكرت النائبة في طلب الإحاطة، "كشف تقرير لجنة قطاع المعاهد العالية التجارية بمجلس شئون المعاهد، عن واقع متدن للعديد منها يهدد مستقبل العملية التعليمية بها بعد أن انخفض تقييمها إلى مستوى « ضعيف جدا »، وأصبحت هذه المعاهد فى حاجة لتدخل سريع لإنقاذ مستقبل الطلاب بها، حتى أن بعضها لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس فى العديد من تخصصاتها .

وأوضحت "يشار"، "أن عدد المعاهد التجارية المعترف بها 72 معهدا وبها 284 ألف طالب وطالبة، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 906 أعضاء بمعدل عضو هيئة تدريس إلى كل 313 طالبا وطالبة وهو ما يعني أن هناك عجز صارخ في هيئة التدريس، كما ثبت أن كثيرا من هذه المعاهد لا تلتزم بتطبيق ضوابط الوزارة ، كما اتضح أن كثيرا من هذه المعاهد تقوم بالتدريس فى أقسام اللغات الأجنبية باللغة العربية بل وتمتحن الطلاب بالعربى أيضا خاصة بعد أن ثبت أن معظم أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغات هذه لا يتقنون اللغة الإنجليزية.

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، تم تقسيم المعاهد التجارية طبقا لنتائج التقييم إلى 7 مستويات حيث حصل 4 معاهد منها على تقييم " ضعيف جدا"، وحصل 11 معهدا على تقييم "ضعيف"، كما حصل 28 معهدا على تقييم "مقبول"، وحصل 22 معهدا على تقييم "جيد"، كما حصلت 7 معاهد فقط على تقييم " جيد جدا"، ولم يحصل أي معهد على تقييم "ممتاز".

ونوهت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن كثيرا من المعاهد لايوجد بها وكيل للمعهد على الأقل، كما تلاحظ ببعض المعاهد عدم وجود رؤساء أقسام للتخصصات الموجودة، فضلًا عن عدم الالتزام بشرح المقررات التابعة للتخصصات التي تدرس باللغة الإنجليزية حيث تقوم المعاهد بشرحها باللغة العربية بدلا منها.

تعليم مجلس النواب وزير التعليم التعليم العالي قطاع المعاهد

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