وزير الشباب والرياضة يصل المنيا لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار قيام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية وافتتاح عدد من المنشآت بها.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة المنيا تحت رئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأكد أنه من المقرر أن يقوم بجولة في المحافظة وأيضا افتتاح أعمال التطوير بمراكز الشباب بالمحافظة، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة لمراكز الشباب المختلفة على مستوى الجمهورية.

فيما رحب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوزير الشباب والرياضة في محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن الجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة في المحافظة كبير، وهو ما يظهر جليًا في عملية التطوير المستمرة في مراكز الشباب من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور أشرف صبحي بجولة في عدد من مراكز الشباب بمحافظة المنيا، والتي تتضمن مركز شباب سمالوط، ومركز شباب البهنسة، وستاد المنيا، ونزل الشباب الدولي بالمنيا.