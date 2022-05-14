الجهاز الطبي لـ الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لمواجهة وفاق سطيف

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية حمدي فتحي لاعب الفريق وعدم شكوى اللاعب من أي إصابة، موضحاً أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني وفقا للرؤية الفنية في مباراة وفاق سطيف اليوم.



وشارك حمدي فتحي في مران الفريق كاملا الذي أقيم أمس على ملعب 5 يوليو.



ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري اليوم السبت على ملعب ٥ يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.



فيما تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل مع نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي مساء أمس الجمعة فى مباراة الإياب.

ومن المتوقع أن يدفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بتشكيل يضم كل من : محمد الشناوى في حراسة المرمى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هانى واليو ديانج وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسى تاو.

النادي الأهلى فى زيارته رقم 12 للملاعب الجزائرية فى تاريخ المشاركات الافريقية يسعى إلى تحقيق الفوز والتتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخه يوم 30 مايو الجاري، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا فى اللقاء المقرر أن يقام على ملعب ٥ يوليو بالجزائر.

صدى البلد يستعرض المواجهات التى جمعت النادي الأهلي بالأندية الجزائرية خارج الديار



البداية كانت فى بطولة ابطال الدورى 1976 وأول مباراه فى أولي مشاركات الأهلي فى تاريخ فى البطولات الافريقية حيث التقى بمولودية الجزائر فى ستاد 5 جولية فى ذهاب دور الـ 16 وانتهت بهزيمة الأهلى 3-0 بأهداف محمد عزوز وعبد السلام بوسرى وزبير باشى وخرج الاهلى من البطولة على يد المولودية بعد فوزه فى الاياب 1-0 فقط فى القاهرة.

وفى 1984 عاد النادي الأهلى للجزائر حيث إلتقى مرة أخرى بمولودية الجزائر فى دور الـ 16 بكأس الكؤوس وأقيمت مباراة الذهاب على ستاد 5 يولو وخسرها المارد الأحمر بنتيجة 1-0 بهدف سعيد ماغيش وتمكن الاهلى من المرور للدور التالى بعد فوزه فى القاهرة 3-1.



المواجهة الثالثة كانت فى عام 1988 فى الدور نصف نهائى بطولة أبطال الدورى حيث التقى الأهلى بـ الهابط الى الدرجة الثانية فريق وفاق سطيف حيث أقيم لقاء الذهاب فى ستاد 8 مايو فى سطيف وانتهى بفوز الجزائريين 2-0 بهدفى عبد الرزاق رحمانى ومصطفى غريب وتم إقصاء الأهلى أمام الوفاق بعد الفوز 2-0 فى القاهرة والخسارة بركلات الترجيح.



المواجهة الرابعة كانت فى عام 2001 فى مجموعات دورى الأبطال حيث تواجه الأهلى مع شباب بلوزداد فى ختام الدور وأقيمت المباراة فى ستاد 20 آوت وحقق الأهلى انتصار تاريخى بنتيجة 1-0 بهدف ابراهيم سعيد وكان سببا مباشرا فى تأهل الأهلى وإستكمال مشوار اللقب.

المواجهة الخامسة كانت فى دورى الأبطال عام 2005 والمنافس هذه المرة كان اتحاد العاصمة حيث التقى الفريقان فى ذهاب دور الـ 16 على ستاد عمر حمادى وفاز الأهلى بنتيجة 1-0 بتسديدة محمد بركات وتأهل للدور التالى بهدف التعادل 2-2 فى القاهرة.

المواجهة السادسة كانت أمام شبيبة القبائل فى ختام دورى المجموعات لدورى الابطال عام 2006 وأقيمت المباراة على ملعب ستاد 5 يوليو وانتهت بالتعادل 2-2 بثنائية محمد ابو تريكة قابلتها ثنائية من شيخ عمر دابو.