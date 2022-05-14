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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة تزوير المستندات الحكومية في قبضة مباحث القاهرة

المتهم
المتهم

 تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته (بطاقة إثبات شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية و6 رخص قيادة وتسيير بأسماء أشخاص مختلفة – بطاقة رقم قومى)

وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، أمكن ضبط الأخير حال تواجده بالشقة سكنه ، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (2 جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماسح ضوئى – 2طابعة – ماكينة تقطيع كارنيهات – 2 ماكينة تغليف 


و2 حبارة – 2 علب ألوان خاصة للطباعة – 6 هواتف محمولة – هارد خارجى – 2 رام كمبيوتر – 2 صمغ – 2 منشار – 2 مقص – 537 رخصة قيادة خاصة بدون بيانات – 333 رخصة تسير سيارة بدون بيانات – 26 إيصال سحب رخص بدون بيانات – 4 رخص قيادة مدون عليها أسماء أشخاص مختلفة – 6 شهادات محو أمية بدون بيانات 

 
و5 كارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية – 2 مجموعة من التوكيلات بدون بيانات – شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية بدون بيانات – 6 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة.

وإعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية

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