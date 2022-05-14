روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

أوقفت شركة الكهرباء راو نورديك الروسية، إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا، ليل الجمعة السبت، عقب إعلان بهذا الصدد من الشركة، وفق ما قاله مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية، اليوم السبت.

وكانت شركة ”راو نورديك“ التي توصل الكهرباء إلى فنلندا أعلنت، الجمعة، أنها ستوقف تزويد الكهرباء، منتصف الليل، مشيرة إلى تأخير في المدفوعات، في وقت تستعد فيه فنلندا لتقديم ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وأعلن تيمو كوكونين مسؤول العمليات في شركة ”فينغريد“ المشغلة لشبكة الكهرباء الفنلندية، أن ”الصادرات الروسية إلى فنلندا عند الصفر حاليًا، وهذا قائم منذ منتصف الليل (21,00 ت غ) مثلما أُعلن سابقًا“.

وإمدادات الكهرباء مستقرة في فنلندا بفضل إمدادات من السويد، بحسب ما تظهر خريطة فينغريد التي أعلنت، الجمعة، أن بإمكانها الاستغناء ”دون صعوبة“ عن الكهرباء الروسية.

وكانت فنلندا تستورد حتى الآن حوالي 10% من استهلاكها للكهرباء من روسيا المجاورة.

وبررت ”راو نورديك“، فرع شركة ”إنتراو“ الروسية في هلسنكي، الجمعة، قرار قطع الكهرباء عن فنلندا بأنها لم تتلقَ أي مدفوعات، منذ 6 مايو، ولم توضح الشركة ما إذا كانت مشكلة المدفوعات ناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وجاء الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكي التي أعلنت رغبتها في الانضمام، دون إبطاء، إلى الحلف الأطلسي، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومن المتوقع أن تعلن فنلندا ترشيحها، الأحد، خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين.

وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة شبكة الكهرباء الفنلندية ”FINGRID“ أنها ستحد من قدرة استيراد الكهرباء عبر الحدود مع روسيا، ونتيجةً لذلك ستنخفض القدرة المستوردة من 1300 ميغاوات إلى 900 ميغاوات، وقالت الشركة في بيان سابق صدر عنها إن ”القرار يستند إلى تقييم المخاطر على نظام الطاقة في بيئة دولية متغيرة“.

يذكر أن فنلندا هي سوق التصدير الرئيسة للشركة الروسية، وفي 2021، تم تصدير 8.2 مليار كيلوواط/ساعة إلى هذا البلد، من إجمالي الصادرات الروسية التي تبلغ 21.77 مليار كيلوواط/ساعة. وكانت فنلندا امتنعت من التعامل بالروبل الروسي لتسديد أثمان موارد الطاقة الروسية.