عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

روسيا توقف إمدادات
روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

أوقفت شركة الكهرباء راو نورديك الروسية، إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا، ليل الجمعة السبت، عقب إعلان بهذا الصدد من الشركة، وفق ما قاله مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية، اليوم السبت.

وكانت شركة ”راو نورديك“ التي توصل الكهرباء إلى فنلندا أعلنت، الجمعة، أنها ستوقف تزويد الكهرباء، منتصف الليل، مشيرة إلى تأخير في المدفوعات، في وقت تستعد فيه فنلندا لتقديم ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وأعلن تيمو كوكونين مسؤول العمليات في شركة ”فينغريد“ المشغلة لشبكة الكهرباء الفنلندية، أن ”الصادرات الروسية إلى فنلندا عند الصفر حاليًا، وهذا قائم منذ منتصف الليل (21,00 ت غ) مثلما أُعلن سابقًا“.

وإمدادات الكهرباء مستقرة في فنلندا بفضل إمدادات من السويد، بحسب ما تظهر خريطة فينغريد التي أعلنت، الجمعة، أن بإمكانها الاستغناء ”دون صعوبة“ عن الكهرباء الروسية.

وكانت فنلندا تستورد حتى الآن حوالي 10% من استهلاكها للكهرباء من روسيا المجاورة.

وبررت ”راو نورديك“، فرع شركة ”إنتراو“ الروسية في هلسنكي، الجمعة، قرار قطع الكهرباء عن فنلندا بأنها لم تتلقَ أي مدفوعات، منذ 6 مايو، ولم توضح الشركة ما إذا كانت مشكلة المدفوعات ناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وجاء الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكي التي أعلنت رغبتها في الانضمام، دون إبطاء، إلى الحلف الأطلسي، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومن المتوقع أن تعلن فنلندا ترشيحها، الأحد، خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين.

وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة شبكة الكهرباء الفنلندية ”FINGRID“ أنها ستحد من قدرة استيراد الكهرباء عبر الحدود مع روسيا، ونتيجةً لذلك ستنخفض القدرة المستوردة من 1300 ميغاوات إلى 900 ميغاوات، وقالت الشركة في بيان سابق صدر عنها إن ”القرار يستند إلى تقييم المخاطر على نظام الطاقة في بيئة دولية متغيرة“.

يذكر أن فنلندا هي سوق التصدير الرئيسة للشركة الروسية، وفي 2021، تم تصدير 8.2 مليار كيلوواط/ساعة إلى هذا البلد، من إجمالي الصادرات الروسية التي تبلغ 21.77 مليار كيلوواط/ساعة. وكانت فنلندا امتنعت من التعامل بالروبل الروسي لتسديد أثمان موارد الطاقة الروسية.

مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا

طول الحرب الأوكرانية يبدأ في شق وحدة الغرب ضد روسيا.. معسكر يؤيد الدخول في مفاوضات جادة مع الكرملين وآخرين يفضلون التأجيل.. ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يسعون للسلام وأمريكا العكس

روسيا الكهرباء فنلندا أوكرانيا الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: العشوائية في تلقي العلوم الشرعية أنتجت لنا عقليات مشوهة

خلال اجتماعات وفد برلمان المتوسط رفيع المستوى مع المسؤولين والوزراء المغاربة ..أبو العينين يضع روشتة اقتصادية للتعاون بين دول المتوسط لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية

البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير على الطريق الصحيح

العسومي مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: واثقون في قدرته على مواصلة العطاء

روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

الرئيس الفنلندي يخبر نظيره الروسي بتفاصيل انضمام بلاده للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

فيديو

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ