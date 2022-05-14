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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعزز الشراكة مع دول العالم لإنهاء جائحة كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 أكد وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل العمل مع دول العالم للمساهمة في جسر الفجوة المناعية لفيروس كورونا، وإنهاء الجائحة في وقت مبكر، مشيرة إلى أنه حتى مطلع شهر مايو الجاري، وفّرت الصين 4.6 مليار قطعة من الملابس الواقية، و18 مليار مجموعة اختبار، وأكثر من 430 مليار قناع إلى 153 دولة و15 منظمة دولية.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - أن الصين "ترحب بجميع الجهود التي تساعد أعضاء المجتمع الدولي على مكافحة كوفيد-19 على أساس علمي، وتُعارض التلاعب السياسي لجهود مكافحة الوباء من أي دولة".


وأشار إلى أن الصين اقترحت بعد انتشار وباء كوفيد-19 ، رؤية لبناء مجتمع عالمي فيه الصحة للجميع، والاستفادة الكاملة من مزاياها، وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية لمكافحة الوباء، ودفع التعاون الدولي بنشاط في مجال اللقاحات، للمساهمة في المكافحة العالمية لفيروس كورونا.


وأكد أن الصين تقدم مساهمة مهمة لتعزيز توافر اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.


وقال تشاو إن الصين كانت أول دولة أعلنت عن جعل اللقاح منتجا عالميا للعامة، ودعمت التخلي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، وقامت بإنتاج مشترك للقاحات مع دول نامية، مضيفاً أن الصين وفّرت حتى الآن أكثر من 2.2 مليار جرعة من اللقاحات لأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

 

الصين الشراكة دول العالم جائحة كورونا

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