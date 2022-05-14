طلب إحاطة حول مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب الاحاطة التالى بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة لتعيين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات وتجاهل الـ ١٢٠ ألف معلم الذي وعد وزير التربية والتعليم السادة النواب بأن تكون لهم الأولوية في الاختيار فور وجود ميزانية.

وقال شلبي، في طلبه، أن إعلان وزير التربية والتعليم عن مسابقة جديدة لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بتعين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، متجاهلاً بذلك وعوده لـ ١٢٠ ألف معلم والذي نجحوا في المسابقة التي كانت أعدتها وزارة التربية والتعليم لهم وكونت قاعدة بيانات بأسمائهم لتعيينهم فور وجود ميزانية مالية تسمح بذلك."

واضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن نواب المجلس الموقر كان أول الساعين لحل أزمة الـ ١٢٠ ألف معلم من خلال أدواتهم الرقابية، وسألوا وزير التربية والتعليم خلال تواجده بالجلسة العامة الثالثة والعشرين والمنعقدة بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ عن خطة الوزارة لحل أزمة الـ ١٢٠ ألف معلم، والذي ذكر خلالها وكما هو مثبت بمضبطة الجلسة « فنحن على خطى دول العالم كله بأن نعد قاعدة بيانات للأشخاص المؤهلين، وعندما يتوفر الاعتماد المالي نختار منهم للوظائف».

وتابع :" فوجئنا وبعد تكليف رئيس الجمهورية بتعيين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة، دون بيان موقف مسابقة الـ ١٢٠ ألف معلم والتكلفة التي تكبدتها الوزارة في هذه المسابقة، فماذا نلجأ إلى مسابقة جديدة وتكلفة إضافية ونحن لدينا معلمين مؤهلين؟ ولماذا لايتم وضع خطة زمنية لتعيينهم بدلاً من تكبد نفقات مسابقة إضافية؟"

واختتم :" ومن كل ماتقدم فإنني أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب على أن يتم إحالته إلى لجنة التعليم لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه."