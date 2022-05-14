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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أسلوب حياة.. أحمد التركي أول أخصائي تغذية رياضية كفيف في مصر |فيديو

أحمد التركي أول خبير
أحمد التركي أول خبير تغذية رياضية "كفيف"

"اتولدت فاقد للبصر، بس دي حاجة خلتني اثبت للناس إني طبيعي ومعنديش مشكلة"، كلمات بسيطة عبر بها أحمد التركي عن فقدانه لبصره، وعدم وجود أيه مشكلة في حياته، وكما مثل له ذلك دفعة للتعلم والتكيف في الحياة، حتي أصبح أول أخصائي تغذية رياضية "كفيف" في مصر.

أحمد التركي هو شاب يبلغ من العمر 22 عام، بدأ منذ عام 2017 بالتخصص في مجال التغذية الرياضية، رغبة منه في تقديم نصائح إلي الشباب عن كيفية التغذية الصحيحة والاهتمام بالأكل الصحي للجسد، وحصل علي شهادة معتمدة لممارسة المهنة من الولايات المتحدة الأميركية.

وتحدث أحمد التركي لعدسة "صدي البلد"، عن طفولته،عن طفولته، قائلا: “إنه يعتمد علي نفسه منذ الصغر في التعامل داخل المنزل ومع أصدقائه، وهذا ما عوده عليه والديه منذ الصغر، فنشأ معتمدًا علي نفسه في كافة مجالات حياته دون الاعتماد علي شخص ما”.

ويتمتع أحمد بمهارة عالية في لعب كرة القدم، واشترك في عدة بطولات وحصل علي المركز الثاني عام 2016 في مسابقة كأس مصر، ويعشق أحمد اللعب مع اصدقائه واللعب علي "البلاي ستيشن" من كثرة حبه كرة القدم.

"أي حاجة في الحياة أساسها الأكل، ولازم احافظ علي صحتي بالمحافظة علي الأكل"، كانت هذه بداية اهتمام أحمد بتخصص التغذية، وينفرد بتقديم فيديوهات قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يقدم فيها معلومات عن التغذية إلي رواد السوشيال ميديا.

واصبحت السوشيال ميديا "عين" أحمد في العالم الافتراضي، والتي يتواصل بها مع فئات المجتمع المختلفة، وهو ما اثار الكثير من التساؤلات من قبل رواد السوشيال ميديا عن كيفية استخدام أحمد للسوشيال ميديا وقراءة التعليقات والتفاعل معهم.

وعلق أحمد علي طريقة أستخدامه للسوشيال ميديا والتليفون، عن طريق تطبيق يتيح له قراءة التعليقات عن طريق الصوت، فيقوم أحمد بالضغط علي شاشة التليفون لإصدار صوت يعرفه ماذا يوجد بالتعليق أو معرفة الوقت.

وعند سؤال أحمد عن حلمه في المستقبل، قال أحمد إنه يحلم بالوصول إلي مكانه أكبر وأفضل من الآن، ويحلم بتحقيق العديد من الأشياء في حياته والتي يسعي بخطوات لتحقيقها وإثبات نفسه في المستقبل.

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