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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 15 محضرًا لمخالفة الاشتراطات البيئية في حملة بـ بني سويف

حملة ببني سويف
حملة ببني سويف

شنت حملة  بيئية ببني سويف وقامت بالمرور على مخازن كسارات البلاستيك وزيوت السيارات المستعملة بمركز ي اهناسيا وناصر ، والتي أسفرت عن تحرير 15 محضراً لمخالفات الاشتراطات وقانون البيئة ، والتي شملت : بيئية عدم الحصول علي موافقات بيئية واستخدام مخلفات طبية خطرة بالكسارات وعدم ارتداء العمال لمهمات الأمن و السلامة والصحة المهنية،حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد

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ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المحتملة، واتخاذ إجراءات فورية حيال أية مخالفات بيئية، قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة تحت إشراف مديرة الإدارة الدكتورة أسماء سامي  بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية
حيث

شارك في الحملة كل من : العميد سامح متولي رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات والمقدم حسام عزت وكيل القسم، والمهندس باسم حاتم مسئول التفتيش البيئي بالإدارة العامة للبيئة، بديوان عام المحافظة.

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