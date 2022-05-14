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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفجار جهاز رعاية بمعهد ناصر يتسبب في وفاة مريض والصحة تحيل الواقعة للنيابة

معهد ناصر
معهد ناصر

شهدت مستشفي  معهد ناصر للبحوث والعلاج واقعة مؤسفة بعدما تعرض مريض  داخل الرعاية المركزة ، لحدوث حروق متفرقة بجسده وصلت الي 75% بعدما انفجار جهاز داخل الرعاية المركزة ، وعقب نقل المريض الي  مستشفي الساحل توفي علي الفور . 

البداية 

 بدات الوقائع  حسبما روي  أسرة المريض خيرالله أ م خ، 49 عاما،   حيث إتهموا  إدارة مستشفى معهد ناصر، بالتسبب في وفاته محترقا داخل غرفة الرعاية المركزة بعد انفجار جهاز رعية المركزة. 

وتابع أهل المتوفي ،  أن المريض دخل الرعاية المركزة بعد وعكه صحية، وأثناء زيارته في غرفة الرعاية ابلغتهم إدارة المستشفى بأن حالته الصحية ساءت وتم نقله إلى مستشفى الساحل.

 الصدمة في مستشفي الساحل 

وأكد أهالي المتوفي ، انه ذهبوا  إلى مستشفى الساحل  لمتابعة الحالة بناء علي ماتم نقله من مسئولي معهد ناصر  ، وبالسؤال على المريض أخبروهم بأنه في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وبالتوجه لاستلام الجثة اكتشفوا أنها محترقة تمامًا.

 وتابع ذوي المتوفي ، أن  مستشفي الساحل أخبرتهم بأنهم استلموا المريض في حالة سيئة جدًّا، وتوفي فور وصوله متأثرًا بالحريق، وأوضحوا أن جهازًا بالرعاية المركزة بمعهد ناصر انفجر وأسفر عن الحروق المختلفة للمريض وتوفي متأثرًا بإصابته، وأنهم رفضوا استلام الجثة.

تقرير من معهد ناصر بشان الحالة 

 

 

وأكدت مخاطبات رسمية  من معهد ناصر للبحوث والعلاج  تفاصيل الواقعة ، بأن حريق شب بغرفة الرعاية المركزة مساء يوم الجمعة الموافق 6\ 5 \ 2022   ،  نتيجة ماس كهربائي  ، خاص بكابل الباور المخصص لجهاز الشرنجة الكهربائية الموضوعة بجوار المريض 

 

 وأضاف الخطاب أن المريض أصيب بحروق متفرقة في جسده قبل أن يسرع مسئولي النوباتجية من الأمن الصناعي وهيئة التمريض للسيطرة علي الموقف وفصل التيار الكهربائي . 

وأوضح التقرير أن الحريق اشتعل في السرير الذي يقيم عليه المريض،وسبب مضاعفات لحقت بالمريض.

وتابع تقرير معهد ناصر   أنه تقرر تحويله إلى مستشفى آخر لعدم توفر وحدة معالجة حروق بالمستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة  بعد نحو 3 ساعات.

 الأسرة تحرر محضر رسمي 

وحررت أسرة المريض محضرًا في قسم شرطة الساحل تتهم فيه إدارة معهد ناصر بالتسبب في وفاته محترقاً  داخل غرفة الرعاية المركزة بعد انفجار جهاز الشرنجة الكهربائية.

 

تحرك الوزارة 

وعلي الفور وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم باعمال وزير الصحة والسكان ، بتشكيل لجنة فنية وطبية والتي خلص تقريرها إلى نتائج تم ارفاقها بالتقرير النهائي ، وبناء عليه قرر تحويل الواقعة برمتها الي النيابة العامة لمحاسبة المخطيء أي كان . 

 

معهد ناصر حروق انفجار الرعاية المركزة الساحل

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