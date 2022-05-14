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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بالحد من الاستيراد ضمن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

ياسر عمر - وكيل لجنة
ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أهمية اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم، والذي تعاني منه جميع دول العالم.

وطالب النائب ياسر عمر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، بتحديد السياسة التي تسير عليها الحكومة من خلال الحد من الإستيراد وبعض المواد الإستهلاكية غير المفيدة للاقتصاد المصري، والتركيز على تشغيل المصانع، وتوفير الخامات الضررية لتشغيل المصانع.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ضرورة الحد من استهلاك العمل الصعبة، خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف الفترة الأخيرة، وضرورة ترشيد الإستهلاك سواء من قبل الحكومة أو البرلمان.

وأشار النائب إلى ضرورة دمج القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الإقتصادي، لإحداث حالة من الرواج في القطاع وارتفاع معدلات التنمية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن والتي جاءت من أجل دفع عجلة الإنتاج.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا؛ وذلك من أجل الإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الأزمة الاقتصادية العالمية مجلس النواب صدى البلد البرلمان القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي

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