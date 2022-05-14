وفد أزهري يقدم العزاء لأسرة ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني بكفر الزيات

زار وفد رسمي ممثلا لمشيخة الأزهر برئاسة الشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الازهرية بالغربية وعدد من مشايخ الأزهر مسقط رأس فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز الإليكتروني لتقديم واجب العزاء لأسرة الفتاة عقب صدور الحكم القضائي على المتهمين بالقضية .



وضم الوفد بجانب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية كلا من الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير إدارة شئون القرآن الكريم ونسيم عبد العال مدير إدارة الأمن بالمنطقة اسامة البديوي عضو من إدارة شؤون القرآن الكريم و الشيخ أسامة حجازي مدير إدارة كفر الزيات التعليمية و ايهاب زغلول عضو من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية و راجية موسى مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة والاخصائية الاجتماعية بمعهد فتيات كفر يعقوب

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