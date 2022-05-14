عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد أزهري يقدم العزاء لأسرة ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني بكفر الزيات

وفد الأزهر يقدم واجب
وفد الأزهر يقدم واجب العزاء لأسرة الفتاة بسنت

زار وفد رسمي ممثلا لمشيخة الأزهر برئاسة الشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الازهرية بالغربية وعدد من مشايخ الأزهر مسقط رأس فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز الإليكتروني لتقديم واجب العزاء لأسرة الفتاة عقب  صدور الحكم القضائي على المتهمين بالقضية  .

تأمين صحي الغربية: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 800 ألف مواطن


وضم  الوفد بجانب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية كلا من  الشيخ عبد الرحمن رضوان  مدير إدارة شئون القرآن الكريم  ونسيم عبد العال مدير إدارة الأمن بالمنطقة  اسامة البديوي  عضو من إدارة شؤون القرآن الكريم و الشيخ أسامة حجازي مدير إدارة كفر الزيات التعليمية و ايهاب زغلول عضو من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية و راجية موسى مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة والاخصائية الاجتماعية بمعهد فتيات كفر يعقوب

IMG-20220514-WA0039
IMG-20220514-WA0039
IMG-20220514-WA0038
IMG-20220514-WA0038
IMG-20220514-WA0037
IMG-20220514-WA0037
الازهر الشريف الغربية الأزهر مسقط المنظمة العالمية لخريجي الازهر الابتزاز اسرة بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني الفتاة بسنت ضحية الإبتزاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

التحريات عن ضبط معلمة أحياء الطالبية: لا تمارس مهنة التدريس

تأجيل قضية قتل كاهن الإسكندرية إلى جلسة 18 مايو لسماع الدفاع

موضوعات متعلقة

وكيل تموين الغربية: توريد 50 ألف طن قمح حتى الآن

ترشيحاتنا

التعيينات الجديدة.. أول مرتب يحصل عليه المعلم وموعد التكليف للأطباء والصيادلة

بعد وقف الهند للتصدير.. مصر تدرس استيراد القمح من باكستان والمكسيك

الأغلى في العالم.. أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وموعد انخفاضها

بعد وقف تصدير القمح بالهند.. القابضة للصوامع: قرار لن يؤثر علينا

مفاجأة سارة لمرضى القلب .. العلماء يبتكرون علاجا جديدا بدون مضاعفات

القابضة للصوامع: استقبال 1.6 مليون طن قمح محلي حتى الآن..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

قصة طالبات مدرسة النيل الثانوية .. إساءة أخلاقية

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ