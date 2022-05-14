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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي| تشيلسي يضيع هدف البداية أمام ليفربول بالشوط الأول

تشيلسي
تشيلسي

انتهت نصف ساعة من مباراة ليفربول وتشيلسي، بالتعادل السلبي حتى الآن، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما، على ملعب ويمبلي، في إطار نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة الرابعة هجمة خطيرة للويس دياز لاعب ليفربول ولكنه قام بإرسال عرضية ولكن تياجو لم يلحق بها وتخرج إلى المرمى.

وشهدت الدقيقة 9 تمريرة ساحرة من أرنولد لـ دياز ولكن يتصدى لها الحارس السنغالي ميندي ويخرجها الدفاع خارج المرمى.

ويهاجم فريق ليفربول بشراسة قوية حيث يمتلك الكرة بنسبة استحواذ عالية في نصف ملعب نادي تشيلسي.

وفي الدقيقة 29 أضاع ماركوس ألونسو الهدف الأول لتشيلسي بعدما انفرد بمرمى ليفربول ألا أن الحارس أليسون يتصدى للكرة ويخرجها.

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول لمواجهة تشيلسي، والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلاً من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه

خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - روميلو لوكاكو

ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي ويبملي أخبار الرياضة

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