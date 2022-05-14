رئيس الحجر الزراعي: شحن أول مركب قمح مستورد من الهند لـ مصر|فيديو

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه كان في زيارة للهند للإشراف وفحص أول شحنة قمح يتم تصديرها من الهند إلى مصر.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك لجنة من الحجر الزراعي متواجدة في الهند لاستكمال الفحص"، موضحا: "يتم فحص القمح بالمخازن والصوامع والشون قبل تحميله على المركب".

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أنه يتم فحص القمح حجريا وظاهريا وسحب عينات وإرسالها إلى معامل التحاليل المعتمدة للتأكد من سلامة القمح ومطابقته للمواصفات المصرية والعالمية.

وأكمل رئيس الحجر الزراعي: "بعد التأكد من القمح يتم السماح بتحميله وشحنه على المركب"، مؤكدا: "القمح الهندي الذي تم فحصه خلال الأيام الماضية على أعلى مستوى من الجودة وذات نسب بروتين عالية جدا تصل إلى 14.5%".

وتابع الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة،: "نسبة الرطوبة في القمح الهندي وفقا للتحاليل المعملية لم تتعدى 9%، وهي نسبة ممتازة جدا"، موضحا: “لا نستطيع حتى الآن تحديد موعد وصول شحنة القمح الهندي إلى مصر حتى الآن، لكن الشحن ما زال مستمرا حتى الآن”.

واسترسل: "من المفترض أن حمولة الشحنة 63 ألف طن، وتم تحميل 45 ألف طن حتى الآن، وبعد الانتهاء من التحميل وفحص الشحنة والتأكد من سلامتها سيتم السماح بإبحار المركب".



ولفت: "قرار دولة الهند بحظر صادرات القمح هذا العام، بسبب التقلبات المناخية المفاجئة التي حدثت الأسابيع الماضية بها وأدت إلى تقليص الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية لديهم، قد استثنت منه مصر نظرا لأن مصر تحتاج القمح للأمن الغذائي، خاصة وأن القمح بالنسبة لنا سلعة استراتيجية".

