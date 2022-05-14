صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

تعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة ليفربول وتشيلسي، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما، على ملعب ويمبلي، في إطار نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وسقط محمد صلاح أرضاً دون أي تدخل عليه، ليغادر الملعب ويدخل جوتا بدلاً منه.

تفاصيل المباراة:.

وشهدت الدقيقة الرابعة هجمة خطيرة للويس دياز لاعب ليفربول ولكنها قام بإرسال عرضية ولكن تياجو لم يلحق بها وتخرج إلى المرمى.

وشهدت الدقيقة 9 تمريرة ساحرة من أرنولد لـ دياز ولكن يتصدى لها الحارس السنغالي ميندي ويخرجها الدفاع خارج المرمى.

ويهاجم فريق ليفربول بشراسة قوية حيث يمتلك الكرة بنسبة استحواذ عالية في نصف ملعب نادي تشيلسي.

وفي الدقيقة 29 أضاع ماركوس ألونسو الهدف الأول لتشيلسي بعدما انفرد بمرمى ليفربول إلا أن الحارس أليسون يتصدى للكرة ويخرجها.

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول لمواجهة تشيلسي، والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلاً من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه

خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - روميلو لوكاكو