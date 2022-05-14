لمناقشة ملف ذوي الهمم.. وزير الرياضة يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار متابعته للمشروعات والبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع التنسيقية، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والتنسيقية.

أكد وزير الشباب والرياضة انه يتابع بصفة مستمرة اخر المستجدات في المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي تعمل على رفع الوعي لدي الشباب المصري واعلاء روح الولاء والانتماء لديهم، كما اوضح الدكتور أشرف صبحي انه سيتم تنسيق عدد من المشروعات المشتركة في مجال تدريب وتأهيل الشباب، بالاضافة الي التنسيق في عدد من الملفات الرياضية، وملف ذوي الهمم .

حضر اللقاء كل من النائب عمرو يونس امين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ ، النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ وامين سر لجنة الشباب والرياضة ، النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، وكل من مؤمن السيد ، احمد البشبيشي ، محمود ابو خضرة، ناريمان خالد عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار - المدير التنفيذي للوزارة ، الدكتور محمد الكردي - مساعد الوزير لشئون البطولة ، الدكتور عمرو الحداد - مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور احمد جمعه - معاون الوزير للتنمية الرياضية ، الدكتور مصطفى مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.