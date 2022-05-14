الأهلي يغادر فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب 5 يوليو لمواجهة وفاق سطيف

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة منذ قليل، متوجهًا إلى ملعب 5 يوليو لخوض مباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل الفندق قبل التحرك إلى ملعب 5 يوليو.
وأعلن المدير الفنى تشكيل الفريق الذى ضم كل من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: بيرسي تاو.