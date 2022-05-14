الأهلي يغادر فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب 5 يوليو لمواجهة وفاق سطيف

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة منذ قليل، متوجهًا إلى ملعب 5 يوليو لخوض مباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل الفندق قبل التحرك إلى ملعب 5 يوليو.

وأعلن المدير الفنى تشكيل الفريق الذى ضم كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

