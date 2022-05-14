ياقوت: وزير العدل يفتتح غدا أحدث مقر للشهر العقاري يعمل بنظام vip بالعاشر من رمضان

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن وزير العدل المستشار عمر مروان سيقوم غدا بـ افتتاح، أحدث مقر للشهر العقاري، يعمل بنظام vip، فى منطقة العاشر من رمضان، وتحديًا فى نادي الصفوة.



وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مدينة العاشر من رمضان بها عدد سكاني كبير، يتعدى الـ 200 ألف نسمة.



ولفت إلى أن دور وزارة العدل لا يقتصر على اعداد التشريعات و القوانين، موضحًا أن الوزارة تقوم بفتح منافذ للشهر العقاري، و الانتشار بالخدمة لـ أوسع درجة بسبب الكثافة السكانية.

وكشف أن مدة الطلب بشأن تسجيل الوحدات فى القانون القديم كانت عامين، وفى التعديلات الجديدة تكون 30 يوما وفى حالة الاعتراض تصل لـ 37 يومًا فقط.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بالكامل بعمل مشروع قانون الشهر العقاري، ولم يوجه وزارة العدل فقط.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هذا التوجيه جاء ليكون المشروع متكامل، ولا يوجد به أى مشكلات، فـ وزارة الاتصالات هى من تقوم بعملية الربط و التحول الرقمي، و التخطيط توفر الأجهزة و العمال.

ولفت إلى أن قانون الشهر العقاري خاص بالدولة بالكامل، ليس بوزارة العدل فقط، وأن هذا القانون قام بحل و إزالة جميع المشكلات التى كانت تواجه المواطن المصري فى نقل الملكية العقارية .

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف لـ منح البيئة الاستثمارية العقارية، الاستقرار الدائم، والذى ينتج عنه استقرار الوضع الاقتصادي بمصر، وتحويل جميع العقارات غير المسجلة و القابلة لـ التسجيل لـ عقارات مسجلة.

وتابع أن المواطن كان يتعرض لـ عذاب فى الفترة الماضية، و القانون الجديد، يسهل على المواطنين الإجراءات، ويأمن لهم حقوقهم.

وأوضح أن وزير العدل المستشار عمر مروان، كان هدفه قيام المواطن بتسجيل عقاره فى مدة قصيرة، وبطريقة سهلة، ولـ تأمين الملكية العقارية.



ولفت إلى أن وزارة العدل وجهت بتطوير كافة مقرات قطاع الشهر العقارى، لافتا إلى أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والرى لإتاحة كافة الوحدات المساحية للشهر العقارى ووجود ضمانات تحفظ حق المواطن ، وعقوبات جنائية تصل عام لمن يقدم ورق مزور وعمل مذكرة وتحويله للنيابة العامة بشأن هذا التزوير ومحو هذه المذكرة من سجلات الشهر العقارى .



