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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يتقبل تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة في وفاة الشيخ خليفة

محمد بن زايد يشكر
محمد بن زايد يشكر لزعماء وقادة الدول لتهنئته بانتخابه

تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم، تعازي ومواساة قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود، في وفاة الراكل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لإخوانه لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.

كما توجه بن زايد لهم بالشكر لتهنئته وانتخابه رئيسا للإمارات، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم الشقيقة وبلدانهم مزيدا من التقدم والازدهار وأن ينعموا بالأمن والاستقرار.

وتقبل الشيخ محمد بن زايد التعازي في العاصمة أبوظبي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبرهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان.

ويوم أمس الجمعة، شيعت دولة الإمارات، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وشغل الراحل الشيخ خليفة بن زايد ، منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.

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