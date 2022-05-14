برلماني: التاريخ سيكتب تضحيات القوات المسلحة لدحر الإرهاب بأحرف من نور

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تأخذ على عاتقها طوال 8 سنوات مضت، تكلفة محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة نيابة عن المنطقة والعالم، انطلاقا من مسؤليتها التاريخية عن الأمن القومي المصري والعربي.

ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب، مثمناً التضحيات الغالية التي يقدمها أبطال مصر لدحر خطر الإرهاب واقتلاعه من جذوره للأبد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تقوم بدور محوري ورائد في مكافحة ظاهرة الإرهاب، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وقد حققت انتصارات كاسحة طوال السنوات الماضية واستطاعت "إخراس" كل المتطرفين، لافتا إلى أن بعض الجرائم الإرهابية الفردية الأخيرة تعبير عن انكسار ويأس تام في مواجهة الدولة المصرية.

وشدد نائب بني سويف، على أن الاستراتيجية المصرية تقوم على دحر الإرهاب وتجفيف منابعه والانطلاق للتنمية الواسعة في الوقت نفسه، لصنع حاضر ومستقبل جيد لملايين المصريين، وهو ما يضاعف الجهد والمسؤولية على صدر قيادتها، ممثلة في الرئيس السيسي.

وأردف النائب احمد محسن، أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور، وقائع المواجهة المصرية الوطنية الهائلة أمام وحش الإرهاب وتكبيده خسائر فادحة.