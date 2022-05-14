شاهد.. احتفالات لاعبي ليفربول ومحمد صلاح بكأس الاتحاد الإنجليزي

تُوج فريق ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 12 عامًا، بعد فوزه المثير على تشيلسي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

فريق ليفربول تفوق على تشيلسي والإصابات العضلية التي تعرض لها لاعبوه على رأسهم محمد صلاح، ليظفر بالبطولة الثانية له هذا الموسم، على حساب نفس الخصم، وبنفس الطريقة، بركلات الحظ الترجيحية.

وتسلم فريق ليفربول كأس البطولة من الأمير ويليام دوق كامبريدج، لتغمر الاحتفالات والفرحة لاعبي الفريق.

ونستعرض تباعًا صورًا من تتويج ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه واحتفاله مع الجمهور