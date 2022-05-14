المقرحي: يجب تغليظ العقوبة على المستريح لـ الأشغال الشاقة المؤبدة... فيديو

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، تعليقا على مستريح أسوان، إنه من الضروري تغليظ العقوبة على المستريح كي تصل لـ الاشغال الشاقة المؤبدة .



وأضاف فاروق المقرحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" العقوبة حاليا تبدأ من 5 سنوات في توظيف الأموال".



وتابع فاروق المقرحي :" البنوك هي الوسيلة الآمن لحفظ أموال المواطنين ".

ولفت فاروق المقرحي: "المستريح يقوم بإيهام المواطن أنه سوف يعطيه فائدة على أمواله مرتفعة جدا وهذا أمر غير قابل للتحقيق على أرض الواقع ".

