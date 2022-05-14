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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نقوش ملونة تظهر لأول مرة.. بعثة أثرية مشتركة تنتهي من ترميم معبد إسنا.. فيديو

معبد إسنا
معبد إسنا

كشف هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، تفاصيل الكشف عن النقوش والصور والألوان الموجودة على أسقف وجدران المعبد لأول مرة.

 

وقال "الليثي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المشروع عمل مشترك بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبعثة ألمانية"، لافتا: "تعمل العمل على المشروع منذ ما يقرب من عاميين".


وأضاف: "أعمال الترميم والتنظيف، أسفرت عن ظهور النقوش و الألوان الأصلية والزاهية الموجودة تحت السقف الأوسط فوق مدخل المعبد الموجود على ارتفاع 14 مترا".

 

وأوضح: "تصور الرسوم 46 نسرا  في صفين و24 منهم تحمل رأس نسر وتمثل نخبت، إلهة مصر العليا من الكاب ، و 22 الأخرى لها رأس كوبرا وتمثل واجيت، إلهة مصر السفلى، وهذه الرسوم لم تظهر من قبل أي رسم أو صورة لهذا السقف".

 

وأوضح: "نقوش المعبد الملونة عانت على مر القرون الماضية من تجمع طبقات سميكة من السناج والأتربة والإتساخات، بالإضافة إلى مخلفات الطيور والوطاويط، وعشش العناكب وكذلك تكلسات الأملاح، والتي خلفتها عوامل الزمن منذ ما يقرب من 2000 عام، مما استلزم إعداد مشروع ترميم وتطوير للمعبد للحفاظ عليه وعلى نقوشه الفريدة والمتميزة، وللحفاظ  على هذا الأثر الفريد من العصر الروماني، و بتمويل من مركز البحوث الأمريكي في مصر".

 

وأكمل أنه أثناء تنظيف إفريز الجدار الغربي في محور المعبد، عثر فريق الترميم على نقشا يونانيا مرسوما بالحبر الأحمر كان مغطى تماما تحت السناج الأسود، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية لهذا النص  ترجح أنه يرجع لفترة الإمبراطور دوميتيان (81-96 م).

رئيس الإدارة المركزية وزارة السياحة والآثار المجلس الاعلى للاثار وزارة السياحة الاثار المصرية السياحة والاثار الأعلى للأثار مركز البحوث مساء دي إم سي الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية

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