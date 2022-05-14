صحفي إماراتي: علاقاتنا مع مصر خاصة جدا ومتوارثة بين الأجيال.. فيديو

قال عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي بوكالة أنباء الإمارات، إن حزن المصريين ومشاعرهم تجاه الإمارات وشعبها بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد يعكس مشاعر طيبة حقيقية بين الشعبين .

مبيناً خلال مداخلة "عبر برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" أن الإمارات العربية المتحدة بفقدها للشيخ خليفة بن زايد فقدت رمزاً من رموز الحكمة والعطاء وأيقونة من الإخلاص والتفاني وسيبقى الراحل راسخاً في وجدان الأمة حيث أحب وطنه وأمته فترك إرثاً كبيراً وترك الإمارات دولة قوية وراسخة تحاكي أكبر دول العالم تقدماً ".

مشيراً إلى أن زن العالم كان كبيراً على رحيله فهو زعيم للإنسانية واباً حانياً حتى جعل الأمارات نموذجاً يحتذى به ولذلك عندما رحل تضامن العالم مع هذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ الأمة ".

وعن مشهد تماسك قادة الأسرة في جنازة الشيخ خليفة بالأيدي والرسالة منها قال : الصورة معبرة تعكس أن مجتمعنا مجتمع قائم على حب الخير والتعاضد والتفاهم في كافة القضايا عبر قيادة رشيدة منذ عهد الوالد بن زايد الذي علمنا حب الخير للإنسانية دون تفرقة بين أحد ولذا فإن قيادة الأمارات الرشيدة هي منبع للخير في كافة بقاع العالم وهو ما يعطي نموذجاً ودرساً للعالم حيث أن الخير التصعدي متوارث عبر الأجيال ".

وعن زيارة الرئيس السيسي قال : علاقة فخامة الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن زايد هي علاقة استثنائية عبر الدعم وتوافق الرؤى تجاه مختلف القضايا إقليمية والعالمية بما شكل نموذج دولي للتعاضد والاحترام المتبادل والتنسيق في المواقف على اعلى مستوى ".

ووصف الكاتب الصحفي العلاقات بين مصر والإمارات بالخاصة جداً والمتوارثة بين الأجيال منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً : "استمرت عبر عقود وهي علاقة شديدة الخصوصية مصحوبة بإرساء جذور الصداقة بالإضافة للحب العميق بين الشعبين المصري والإماراتي بما يشكل حالة وجدانية خاصة "