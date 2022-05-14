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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كيلو المكرونة بما يعادل 50 جنيها.. مراسل صدى البلد ببروكسيل: ارتفاع الأسعار ببلجيكا

مراسل صدى البلد في
مراسل صدى البلد في بروكسيل

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، إنه هناك زيادة  كبيرة في  أسعار السلع في بلجيكا، ومنها المكرونة زادت بنسبة 15 % والمخبوزات زادت 14.4 %.

وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللحوم المجمدة  زادت بنسبة 11 % والدقيق  زاد بنسبة 11 % والزيت  زاد 10 % والقهوة 8 % والفواكهة 8 %".

وتابع مجدي يوسف: "سعر كيلو المكرونة في بلجيكا بما يعادل 50 جنيها مصريا "، مضيفا: "بلجيكا بها فقراء وغلابة كثيرين".

وأكمل مجدي يوسف: "مع زيادة الأسعار بدا المواطنون يشتركون مع بعضهم البعض في  ركوب السيارات لتقليل النفقات  بسبب ارتفاع الأسعار ".

ولفت مجدي يوسف: "سعر البنزين وصل لـ 2.30 يورو بعد الدعم الحكومي"، مضيفا: "الآلاف في أوروبا معندهمش فلوس لدفع إيجار منازل  وفواتير كهرباء وغاز، ويجلسون في الشارع".

وأكمل مجدي يوسف: "بدأت الملاجئ تتوسع في كثير من المناطق في أوروبا ويتم فتح باب التبرعات للملاجئ ".


 

صدى البلد بلجيكا اوروبا اخبار التوك شو مجدي يوسف

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