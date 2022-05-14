كيلو المكرونة بما يعادل 50 جنيها.. مراسل صدى البلد ببروكسيل: ارتفاع الأسعار ببلجيكا

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، إنه هناك زيادة كبيرة في أسعار السلع في بلجيكا، ومنها المكرونة زادت بنسبة 15 % والمخبوزات زادت 14.4 %.

وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللحوم المجمدة زادت بنسبة 11 % والدقيق زاد بنسبة 11 % والزيت زاد 10 % والقهوة 8 % والفواكهة 8 %".

وتابع مجدي يوسف: "سعر كيلو المكرونة في بلجيكا بما يعادل 50 جنيها مصريا "، مضيفا: "بلجيكا بها فقراء وغلابة كثيرين".

وأكمل مجدي يوسف: "مع زيادة الأسعار بدا المواطنون يشتركون مع بعضهم البعض في ركوب السيارات لتقليل النفقات بسبب ارتفاع الأسعار ".

ولفت مجدي يوسف: "سعر البنزين وصل لـ 2.30 يورو بعد الدعم الحكومي"، مضيفا: "الآلاف في أوروبا معندهمش فلوس لدفع إيجار منازل وفواتير كهرباء وغاز، ويجلسون في الشارع".

وأكمل مجدي يوسف: "بدأت الملاجئ تتوسع في كثير من المناطق في أوروبا ويتم فتح باب التبرعات للملاجئ ".



