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ثقافة

مؤسسة ياسر رزق تهدي كتابه الأخير سنوات الخماسين إلى 15 جامعة مصرية

صدى البلد

وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على إهداء كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق إلى 15 جامعة مصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في بداية نشاط مؤسسة "ياسر رزق للتنمية" التي من المرتقب أن تطلق جائزة صحفية باسمه. 

وكانت أسرة الكاتب الراحل أبدت رغبتها فى الإهداء حتى يستفيد طلاب العلم ومرحلة الدراسات العليا خاصة بما ورد فى الكتاب من معلومات موثقة، يمكنها صقل تجارب البحث العلمي عن هذه المرحلة المهمة التى مرت بها البلاد.

وقالت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، أرملة الراحل، إن مؤسسة ياسر رزق للتنمية، تحت التأسيس حاليًا، وغير هادفة للربح، ولكن تستهدف تنمية الوعي القومي وخاصة الشباب.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات آليات وموعد التسليم خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إهداء الكتاب للجامعات هي المرحلة الأولى من عمل المؤسسة، وبعدها سيكون هناك توجهات للمدارس ومراكز الشباب وخطة عمل حتى آخر العام، الذي قد يتم اختتامه بإعلان جوائز صحفية باسم ياسر رزق.

كان الكتاب الصحفي الراحل ياسر رزق، قد صدر له مطلع العام الجاري كتاب «سنوات الخماسين» بين يناير الغضب ويونيو الخلاص، والذي يوثق فيه الأحداث خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2013.
 

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ورحل رزق في 26 يناير الماضي عن عمر يناهز 56 عاما، بعد مسيرة حافلة من العمل الإعلامي.
وكانت أسرة الكاتب الراحل أبدت رغبتها فى الإهداء حتى يستفيد طلاب العلم ومرحلة الدراسات العليا خاصة بما ورد فى الكتاب من معلومات موثقة، يمكنها صقل تجارب البحث العلمي عن هذه المرحلة المهمة التى مرت بها البلاد.
 

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توثيق للتاريخ

وأشارت إلى أنه من المرتقب خلال الأيام المقبلة، أن يتم تسليم الكتب للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات؛ لتكون ضمن مكتبات الدراسات العليا ويستفيد بها الطلاب في دراساتهم الأكاديمية، حيث يضم الكتاب توثيقًا للحظات تاريخية هامة في تاريخ مصر؛ ليكون متاحًا للشباب جميعًا لمعرفة الأحداث والوقائع عن تلك الفترة بشكلها الصحيح.

كان الكتاب الصحفي الراحل ياسر رزق، قد صدر له مطلع العام الجاري كتاب «سنوات الخماسين» بين يناير الغضب ويونيو الخلاص، والذي يوثق فيه الأحداث خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2013.

ورحل رزق في 26 يناير الماضي عن عمر يناهز 56 عاما، بعد مسيرة حافلة من العمل الإعلامي.

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